Alison Mamute anuncia aposentadoria: "Fui além do que poderia imaginar"

Alison Mamute foi mdealhista de ouro nas Olímpiadas do Rio em 2016. Crédito: Divulgação/FIVB

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, prata em Londres, 2012, campeão mundial, bicampeão da Copa do Mundo, dono de 136 pódios na carreira e dezenas de outras conquistas. Com rudo isso no currículo e certamente um dos maiores nomes da história do vôlei de praia, Alison Cerutti, o Mamute, 39 anos, anunciou, na manhã desta quinta-feira (24), que vai se aposentar no final da temporada.



"Fui muito feliz, fui muito além do que poderia imaginar. Olho para trás e sinto orgulho de tudo que fiz na minha carreira, das decisões que tomei, das escolhas que fiz. Sou realizado pelo que vivi dentro do vôlei de praia, não só pelas conquistas, mas pelas amizades, pelas experiências, oportunidades e aprendizados… Agradeço à minha família, a base de tudo, aos meus amigos, meus parceiros, técnicos, CBV, COB, patrocinadores, fãs e a todos os muitos profissionais que trabalharam comigo nesses 20 anos. Obrigado a todos pelo carinho e por me ajudarem a ser quem eu sou", afirmou o capixaba, único tetracampeão do ‘Rei da Praia’.

No último fim de semana, Alison disputou a etapa de Cuiabá (MT) do Circuito Brasileiro 2025, ao lado de Juca. Agora o ‘Mamute’ viaja aos Estados Unidos, onde deve disputar dois torneios do Circuito Americano, até a etapa de Copacabana, no início de outubro, no Rio de Janeiro, seu último torneio oficial.

"É um lugar muito especial para mim. Copacabana é o ‘Maracanã’ do vôlei de praia. Em Copacabana eu disputei alguns dos campeonatos mais importantes da minha carreira, em Copacabana conquistamos a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Mas ainda falta muito, quero fazer bons campeonatos, em aproveitar ao máximo esse tempo que ainda tenho como profissional", comentou o capixaba que completa 40 anos em dezembro.

Com uma carreira intensa e sempre disputando as principais competições em alto nível, Alison também entende o momento como ideal para descansar e ficar com a família. "Quero curtir esse momento, encerrar bem minha carreira, aproveitar ao máximo. Depois eu quero estar com a minha família, acompanhar mais de perto o crescimento dos meus filhos, mas não me vejo longe do esporte. Vamos ver o que acontece", finalizou.

