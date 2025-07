Seleção Brasileira: Didi Louzada não vai disputar a Americup de Basquete

Melhor jogador da temporada 24/25 do Novo Basquete Brasil (NBB) e campeão com o Franca, o capixaba Didi Louzada, um dos principais nomes do basquete brasileiro, não vai disputar a Américup, competição que acontece na Nicarágua entre os dias 23 e 31 de agosto.



Em entrevista ao videocast Zona Mista nesta segunda-feira (7), o ala explicou que não será possível atuar por conta do seu novo contrato com o Sunrockers Shibuya, do Japão. "Por conta de questões contratuais no Japão. Eu tenho que chegar lá mais cedo, e infelizmente eu não vou estar na Copa América. Eu queria muito, até tentei falar com o time, mas preciso estar lá para fazer exames médicos e tudo mais", declarou.

Didi esclareceu que já conversou com a comissão técnica da seleção e garantiu que, mesmo de longe, estará na torcida por seus companheiros. "Vou estar torcendo lá do Japão para a rapaziada, eu já conversei com o Petrovic (técnico), com o Marcelo Pará também. Eles entenderam. Por mais que seja difícil, eles entendem. E é uma coisa também que eu não posso deixar passar. É uma oportunidade nova que eu vou estar vivendo no Japão", pontuou.

Brilho na temporada

No NBB 2024/25, Didi registrou média de 15,6 pontos por jogo, com um aproveitamento de 38,6% nos arremessos do perímetro, além de 4,3 rebotes e 2,4 assistências para 15,3 de eficiência. Na série diante do KTO Minas, o ala elevou o nível, fechando com médias de 20 pontos, 5,5 rebotes e 2,7 assistências para 20 de eficiência. No jogo do título, ele conseguiu um duplo-duplo com 13 pontos e 10 rebotes, conquistando o prêmio de MVP das Finais.

As boas atuações despertaram o interesse do Sunrockers Shibuya, que em sua publicação do anúncio oficial tratou o capixaba como "um jogador com excelente defesa, que utiliza sua capacidade atlética, bem como alta capacidade defensiva, podendo defender múltiplas posições".

