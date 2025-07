Esquiva Falcão inaugura academia de boxe em Vila Velha

O boxeador Esquiva Falcão, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, encara mais uma batalha importante em sua carreira. No sábado (26), ele inaugura a sua academia de boxe, em Vila Velha, a Esquiva Falcão Boxing Gym. O evento vai contar com dezenas de fãs, amigos e lideranças da cidade. A academia está localizada no Bairro Santa Paula I, na Rua Camará, Nº 100.



Sem parceiros comerciais nessa iniciativa, Esquiva e sua esposa, Suelen Falcão, investiram recursos próprios para inaugurar o empreendimento. "Esse novo desafio é muito importante para mim, é um sonho saindo do papel. Eu sempre quis abrir uma academia, para formar campeões, ensinar a nobre arte, ajudar pessoas a se manterem saudáveis. Então é um sonho saindo do papel, para mim e também para a minha esposa. Gosto da frase: sonho que se sonha só, é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade", afirma Esquiva Falcão, citando Raul Seixas.