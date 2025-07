Decisão

Instituto Viva Vida está na final da Copa Sul-Americana de Basquete

Na tarde desta sexta-feira (25), a equipe capixaba garantiu vaga na decisão após vencer o Overtime (SP) por 76 a 31. O jogo do título acontece neste sábado (26), contra o NSAC All Stars, dos Estados Unidos

O Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf) segue vivo na busca do tão sonhado título da Copa Sul-Americana de Basquete. Na tarde desta sexta-feira (25), a equipe capixaba garantiu vaga na grande final após vencer o Overtime (SP), por 76 a 31, pela semifinal do torneio, que acontece em Santa Rita do Sapucaí (MG). >

O adversário na decisão será a equipe NSAC ALL Stars, dos Estados Unidos, em jogo que acontece na manhã deste sábado (26). Melhores equipes da competição, IVV/Cetaf e NSAC já se enfrentaram na fase de grupos, com vitória dos americanos por 60 a 48. >

O Jogo

Administrando bem a partida desde o início, o time capixaba conseguiu boas cestas no primeiro quarto e conseguiu ir para o intervalo com uma diferença de 25 pontos, parciais de 41 a 16. Com uma boa diferença no placar, o treinador da equipe, João Victor Freitas, conseguiu rodar um pouco a equipe no segundo tempo.>