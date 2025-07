Em Setembro

Última etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino será no ES

O Wahine Bodyboarding Pro será realizado na praia de Jacaraípe, na Serra, e terá a participação das melhores bodyboarders do mundo

Publicado em 23 de julho de 2025 às 16:00

Neymara Carvalho disputa segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, no Chile Crédito: IBC / Iquique

As ondas da praia de Jacaraípe, na Serra, vão se transformar, mais uma vez, no centro das atenções do bodyboarding no mundo. O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro é a última etapa feminina do Circuito Mundial e reunirá as melhores atletas do International Bodyboarding Corporation (ranking mundial da modalidade), entre os dias 11 e 21 de setembro. A expectativa é da participação de aproximadamente 120 bodyboarders, de mais de 10 países. As inscrições já estão abertas. >

O ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro terá uma premiação total de 45 mil dólares (R$ 250 mil), um aumento de 28,5% em relação à edição 2024. E reunirá nomes como a líder e a vice-líder do ranking mundial, Alexandra Rinder (Áustria) e Namika Yamashita (Japão). O Espírito Santo estará representado por atletas como Neymara Carvalho – pentacampeã mundial, Maíra Viana – atual campeã mundial e Maylla Venturini - tricampeã brasleira e também campeã mundial, além de Bianca Simões - cria do Instituto Neymara Carvalho e destaque da nova geração. Outra atleta a ser batida é a carioca Mariana Nogueira, a atual campeã máster.>

Neymara, idealizadora e organizadora do evento, vive a expectativa para mais uma edição. “O Wahine é mais do que um campeonato. É uma grande festa do bodyboarding feminino, trazendo a representatividade, a força e o futuro da mulher na modalidade. Uma oportunidade de encontro, de troca de experiências, que vai além da disputa em si. Expectativa muito grande para esta edição, fortalecendo cada vez mais o evento, crescendo sempre”, destaca a capixaba.>

Serão disputadas as categorias Profissional, Pro Junior, Máster, Paratletas (amputadas, mastectomizadas e deficientes visuais – categoria especial e exclusiva no Wahine, sem contar pontos para o Circuito Mundial) e Mães&Filhos (categoria especial, celebrativa, sem caráter competitivo oficial). >

>

Aulão e consciência ambiental

O público que for até a praia durante a etapa, além de poder acompanhar de perto baterias de alto nível e as melhores do ranking mundial, contará com uma estrutura de apoio, como uma área kids, que será destaque entre a criançada e a comunidade do entorno do campeonato. >

O evento começa em setembro, mas já estará movimentando o Espírito Santo com uma série de atividades e ações paralelas que antecedem o início das baterias, ao longo do mês de agosto, como aulão social, limpeza de praia, Desafio das Campeãs e roda de educação ambiental. Destaque também para a Presença do Juizado itinerante da lei Maria da Penha (Ônibus Rosa) durante todos os dias do evento, prestando atendimento à comunidade e aos participantes da competição.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta