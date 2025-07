Surfe

Lesão tira brasileiro do Taiti e pode abrir vaga para Gabriel Medina

A última etapa da temporada regular do Mundial de Surfe pode ter uma mudança inesperada. O brasileiro Alejo Muniz anunciou nesta terça-feira (22) que está fora da competição em Teahupoo, no Taiti, por causa de uma lesão no ombro. A ausência pode abrir caminho para Gabriel Medina, que havia ficado de fora da lista de convidados da WSL.>

"Hoje a notícia não é muito boa. Não vou conseguir participar da etapa do Taiti esse ano. Após a lesão que sofri em J-Bay, fiz exames, falei com meus médicos e vou ter que passar por uma cirurgia no ombro. A boa notícia é que vou ter bastante tempo para me recuperar antes do início da temporada do ano que vem e estar mais que 100%", afirmou Muniz em suas redes sociais.>