Joia

Capixaba Lucas Furtado é convocado para amistosos com a seleção Sub-20

Brasil enfrentará o Paraguai nos dias 8 e 11 de agosto, em Assunção; partidas fazem parte da preparação para a Copa do Mundo, em setembro

Publicado em 22 de julho de 2025 às 14:05

Lucas Furtado já foi campeão da Libertadores sub-20 com o Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

Com o goleiro capixaba Lucas Furtado, a seleção brasileira sub-20 foi convocada pelo treinador Ramon Menezes para dois amistosos com o Paraguai, em Assunção, nos dias 8 e 11 de agosto. Esta será a última preparação antes da lista final para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile, em setembro.>

Lucas é nascido em Muqui, na Região Sul do Espírito Santo, criado em Cachoeiro de Itapemirim, e há 10 anos atua no Flamengo. O goleiro brilhou em março, na decisão da Copa Libertadores Sub-20 defendendo duas cobranças na disputa por penalidades, que ajudaram o Rubro-Negro a se sair melhor sobre o Palmeiras e conquistar a América pela segunda vez consecutiva.>

Os 23 atletas selecionados pelo técnico Ramon Menezes vão se apresentar em São Paulo na manhã do dia 4 do próximo mês. À tarde, o treinador e sua comissão técnica comandarão um treino no CT do Corinthians. A delegação viajará no dia 5, pela manhã, para a capital paraguaia, onde ficará concentrada no centro de treinamento da seleção local.>

Brasil e Paraguai já se enfrentaram neste ano. O confronto se deu pela terceira rodada da fase final do Sul-Americano Sub-20 e terminou com vitória brasileira por 3 a 1, com gols de Gustavo Prado, Rayan e Alisson, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, na Venezuela.>

>

Ramon Menezes definiu os convocados para dois amistosos contra o Paraguai Crédito: : Rafael Ribeiro/CBF

Além dos três pontos, a Amarelinha conquistou a classificação para o Mundial Sub-20 nesta partida, a duas rodadas do fim do Sul-Americano. Na sequência, empatou com a Argentina por 1 a 1, derrotou o Chile por 3 a 0 e se sagrou campeã do torneio continental pela 13ª vez. >

Após o título, a Seleção disputou três amistosos no Cairo, capital do Egito, em junho: goleou a Coreia do Sul por 4 a 0 e empatou com Islândia (0 a 0) e Arábia Saudita (1 a 1).>

Confira a convocação da seleção Brasileira sub-20 Crédito: A Gazeta esportes

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta