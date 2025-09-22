Videocast

Zona Mista #44: Flamengo empata clássico com o Vasco e vê rivais colarem

Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinicius Lima e Luca Lanes comandam a resenha ao vivo

O Zona Mista #44 chega com tudo na tarde desta segunda-feira (22) com a repercussão da 23ª rodada do Brasileirão com destaques para o empate no clássico entre Flamengo e Vasco, e para as vitórias de Palmeiras e Cruzeiro. Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinicius Lima e Luca Lanes comandam a resenha.