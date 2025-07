Joia da base

Matheus Gonçalves quer sequência no Flamengo após permanência

O meia Matheus Gonçalves foi acionado pelo técnico Filipe Luís no clássico com o Fluminense e torce que a oportunidade seja um recomeço no Flamengo

Publicado em 21 de julho de 2025 às 13:26

O meia Matheus Gonçalves foi acionado pelo técnico Filipe Luís no clássico com o Fluminense e torce que a oportunidade seja um recomeço no Flamengo. Ele, que vinha atuando no sub-20 devido à falta de espaço no elenco profissional, avaliou positivamente a ação e espera por novas chances em breve.>

Matheus Gonçalves entrou contra o Fluminense Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Ele [Filipe Luís] sempre falou que gostava de mim, acreditava bastante. Desde a final do Mundial sub-20 [no ano passado]. Então, agradeço a oportunidade. Fiz um jogo bem seguro, maduro. Retomei minha confiança e fico feliz pelo jogo desta segunda-feira (21). Nunca tive uma sequência aqui no Flamengo, de bastante minutos nos jogos, mas acredito que agora vai. Estou me dedicando para que isso aconteça Matheus Gonçalves>

Matheus Gonçalves esteve muito perto de se transferir para o Cruzeiro, mas a negociação foi vetada em cima da hora pela diretoria rubro-negra. O meia, inclusive, soube sobre o desfecho das conversas pela reportagem do SporTV, ao conceder uma entrevista após uma partida pelo time da base.>

Sempre tive uma cabeça boa em relação a essas coisas. Quando soube da notícia, foi de uma maneira inusitada, mas depois já levei bem. Se o Flamengo quer que eu fique, fico feliz. Estou aqui desde os 12 anos, quero jogar aqui. Quero mostrar o Matheus que sou aqui, e não em outro lugar>

>

O jogador disse ainda ter tido uma atitude "egoísta" ao comentar uma postagem do Flamengo após o amistoso do sub-20 com o Bayer Leverkusen, na última sexta-feira, na Gávea.>

Na ocasião, Matheus, que fez um gol e foi eleito o melhor da partida, desabafou em uma publicação depois do jogo: "Não dá para entender, não apareço mais em nada... Que loucura. Mas vamos pra cima! Seguimos". Ele apagou logo depois.>

"Cabeça quente depois do jogo. Depois de um jogo em que joguei 45 minutos e fiz o que eu fiz, mas já pedi desculpa. Todo jogador quer um pouco de atenção, mas foi uma atitude egoísta minha e reconheço isso. Já passou e, agora, estou muito focado">

