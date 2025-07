Corrida de rua

Corrida Garotada e Cachorrida têm inscrições esgotadas na 34ª Dez Milhas Garoto

Provas infantis e para pets fazem parte da programação do evento, que movimenta o cenário esportivo capixaba nos dias 27 e 28 de setembro

A tradicional Dez Milhas Garoto, que chega à sua 34ª edição em 2025, esgotou não só as vagas para a corrida principal de 16,9km, como também para duas provas que integram o evento e ampliam o alcance da programação: a Corrida Garotada e a Cachorrida. Com inscrições já encerradas, as provas estão marcadas para o dia 27 de setembro, véspera do grande percurso entre Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. >