  Barcelona e Manchester City goleiam na Liga dos Campeões
Champions League

Barcelona e Manchester City goleiam na Liga dos Campeões

Ao todo, foram 32 gols marcados em nove jogos nesta terça de Liga.
Agência Estado

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 19:01

Taça da Liga dos Campeões da Europa Crédito: Reprodução / Lance
Barcelona 5 x 0 Young Boys
Raphinha vai se apresentar à seleção brasileira para rodada das Eliminatórias Sul-Americanas com o moral elevado. O atacante vem se destacando como capitão do Barcelona e foi um dos destaques da goleada sobre o Yong Boys, nesta terça-feira, por 5 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, fazendo os catalães desencantarem na Liga dos Campeões. Lewandowski também brilhou, mostrando oportunismo e anotando duas vezes. O brasileiro participou dos três primeiros gols, dando uma assistência, anotando o dele e passando para Pedri cruzar para cabeçada certeira de Iñigo Martínez.
Slovan Bratislava 0 x 4 Manchester City
O Manchester City visitou o Slovan Bratislava, na Eslovênia, e entrou em campo com um esquema bastante ofensivo, com Haaland, Doku, Savinho e Phil Foden no ataque. Mas coube ao meio-campista Gündogan abrir caminho da goleada por 4 a 0, com batida forte da entrada da área. O massacre inglês era grande e Foden ampliou, aos 15, aproveitando passe de Doku, com batida colocada. Faltava o do artilheiro Haaland. O norueguês deixou sua marca após o intervalo, após cruzamento de Rico Lewis. McAtee definiu após receber de Foden, destaque no último título do Campeonato Inglês e que busca recuperar o ritmo após dois meses fora por lesão.
Outros jogos
Em outros jogos desta terça-feira, o vice campeão Borussia Dortmund atropelou o Celtic por 7 a 1 no Signal Iduna Park, com hat-trick de Adeyemi. Guirassy fez outros dois, com Enre Cam e Nmecha também anotando. Maeda havia empatado no começo do jogo. A Inter de Milão aplicou 4 a 0 no Estrela Vermelha. O placar foi aberto com bela cobrança de falta de Çalhanoglu. Armautovic, Lautaro Martinez e Taremi, de pênalti, definiram na segunda etapa, enquanto o atual campeão alemão, o Bayer Leverkusen, contou com gol de Bonifácio para superar o Milan por 1 a 0.
Na abertura da segunda rodada, o Brest visitou o RB Salzburg, na Áustria, e não tomou conhecimento do oponente, goleando por 4 a 0, gols de Sima (2), Camara e Lage. O Stuttgart saiu na frente do Sparta Praga com Millot, mas permitiu o empate por 1 a 1 em linda cobrança de falta de Kairinen. Já PSV Eindhoven e Sporting ficaram no 1 a 1 na Holanda.

Veja Também

Justiça concede liminar que libera bets credenciadas no Rio a atuarem no país

Filipe Luís é o novo técnico do Flamengo até o final de 2025

Corinthians e Vasco acionam STJD para reverter mudança na Copa do Brasil

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

