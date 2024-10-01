Barcelona e Manchester City goleiam na Liga dos Campeões

Barcelona 5 x 0 Young Boys
Raphinha vai se apresentar à seleção brasileira para rodada das Eliminatórias Sul-Americanas com o moral elevado. O atacante vem se destacando como capitão do Barcelona e foi um dos destaques da goleada sobre o Yong Boys, nesta terça-feira, por 5 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, fazendo os catalães desencantarem na Liga dos Campeões. Lewandowski também brilhou, mostrando oportunismo e anotando duas vezes. O brasileiro participou dos três primeiros gols, dando uma assistência, anotando o dele e passando para Pedri cruzar para cabeçada certeira de Iñigo Martínez.
Slovan Bratislava 0 x 4 Manchester City
O Manchester City visitou o Slovan Bratislava, na Eslovênia, e entrou em campo com um esquema bastante ofensivo, com Haaland, Doku, Savinho e Phil Foden no ataque. Mas coube ao meio-campista Gündogan abrir caminho da goleada por 4 a 0, com batida forte da entrada da área. O massacre inglês era grande e Foden ampliou, aos 15, aproveitando passe de Doku, com batida colocada. Faltava o do artilheiro Haaland. O norueguês deixou sua marca após o intervalo, após cruzamento de Rico Lewis. McAtee definiu após receber de Foden, destaque no último título do Campeonato Inglês e que busca recuperar o ritmo após dois meses fora por lesão.
Outros jogos
Em outros jogos desta terça-feira, o vice campeão Borussia Dortmund atropelou o Celtic por 7 a 1 no Signal Iduna Park, com hat-trick de Adeyemi. Guirassy fez outros dois, com Enre Cam e Nmecha também anotando. Maeda havia empatado no começo do jogo. A Inter de Milão aplicou 4 a 0 no Estrela Vermelha. O placar foi aberto com bela cobrança de falta de Çalhanoglu. Armautovic, Lautaro Martinez e Taremi, de pênalti, definiram na segunda etapa, enquanto o atual campeão alemão, o Bayer Leverkusen, contou com gol de Bonifácio para superar o Milan por 1 a 0.
Na abertura da segunda rodada, o Brest visitou o RB Salzburg, na Áustria, e não tomou conhecimento do oponente, goleando por 4 a 0, gols de Sima (2), Camara e Lage. O Stuttgart saiu na frente do Sparta Praga com Millot, mas permitiu o empate por 1 a 1 em linda cobrança de falta de Kairinen. Já PSV Eindhoven e Sporting ficaram no 1 a 1 na Holanda.