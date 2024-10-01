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Novo comando

Filipe Luís é o novo técnico do Flamengo até o final de 2025

O ex-lateral estará com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025 de forma definitiva, e não como técnico interino.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2024 às 15:50

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 15:50

Filipe Luis é oficialmente apresentado como técnico do Flamengo
Filipe Luis é oficialmente apresentado como técnico do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes /CRF
O ídolo do clube estará com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025, e não interinamente. Marcos Braz, vice de futebol do clube, assumiu o erro pelo anúncio como "interino" em nota oficial, e Filipe Luís foi apresentado oficialmente como treinador do Flamengo. O ex-lateral disse que a pressão de comandar o Rubro-negro é um privilégio, pediu união entre todos no clube e afirmou que quer recuperar o futebol de Gabigol.
Preparado para o desafio: "Me preparei muito para esse momento aqui e estou muito feliz. Um desafio muito importante. Preciso de todos, dos jogadores, da torcida, da diretoria, precisamos nos unir cada vez mais para a gente colocar o Flamengo onde o Flamengo merece. Sozinho eu não vou conseguir, com certeza". Filipe estava no sub-20 e assume a equipe principal após a demissão de Tite na última segunda-feira. Ele já estreia nesta quarta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.
"Eu vou fazer de tudo que está no meu alcance para recuperar o melhor nível do Gabriel, o alto nível dele, o alto rendimento que ele tem, que ele já teve. Mas assim que ele começar a falar no campo, que ele começar a ser o Gabriel que eu conheci, com certeza ele vai recuperar os minutos para ter sequência e desempenhar o melhor futebol dele." Filipe era o único nome de consenso da diretoria neste momento após a demissão de Tite. Trazido como interino, ele assume um papel que Mário Jorge costumava fazer quando algum treinador saía, e  a diretoria tomou a decisão sobre a demissão e comunicou ao ex-jogador, que prontamente se colocou à disposição.

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