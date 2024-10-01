Filipe Luís é o novo técnico do Flamengo até o final de 2025

Filipe Luis é oficialmente apresentado como técnico do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes /CRF

O ídolo do clube estará com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025, e não interinamente. Marcos Braz, vice de futebol do clube, assumiu o erro pelo anúncio como "interino" em nota oficial, e Filipe Luís foi apresentado oficialmente como treinador do Flamengo. O ex-lateral disse que a pressão de comandar o Rubro-negro é um privilégio, pediu união entre todos no clube e afirmou que quer recuperar o futebol de Gabigol.

Preparado para o desafio: "Me preparei muito para esse momento aqui e estou muito feliz. Um desafio muito importante. Preciso de todos, dos jogadores, da torcida, da diretoria, precisamos nos unir cada vez mais para a gente colocar o Flamengo onde o Flamengo merece. Sozinho eu não vou conseguir, com certeza". Filipe estava no sub-20 e assume a equipe principal após a demissão de Tite na última segunda-feira. Ele já estreia nesta quarta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.