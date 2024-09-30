Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Em entrevista, Filipe Luís citou Tite como referência de treinador
Flamengo

Em entrevista, Filipe Luís citou Tite como referência de treinador

Durante uma entrevista em 2019, Filipe já citava Tite como uma referência para seguir como treinador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2024 às 16:28

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 16:28

Rafael Winicki treinou jogadores como Filipe Luís e Everton Ribeiro em sua passagem pelo Flamengo
Filipe Luís em sua passagem como jogador do Flamengo Crédito: Divulgação
Novo técnico interino do Flamengo, Filipe Luís tem influência de Tite em seu estilo como treinador. Em entrevista ao UOL em 2019, antes de pendurar as chuteiras, o ex-lateral já o tinha como uma referência para seguir carreira como "professor". Filipe Luís exaltou a proposição de jogo de Tite: "Sempre com uma estabilidade muito grande". Ele citou o profissional de 63 anos ao falar sobre suas inspirações como treinador. Os dois trabalharam juntos na seleção brasileira.
O agora interino do Flamengo disse que queria mesclar pontos positivos de suas referências. Além de Tite, Filipe citou Jorge Jesus, José Mourinho, Miguel Angel Lotina e Dorival Jr. "Cada um tem uma coisa que gostei. A intensidade do Simeone, o jeito que estuda os adversários. A maneira de propor o jogo do Tite. A linha do Jorge Jesus, como joga taticamente. Os treinos e a forma de falar do Mourinho. A maneira que o [ex-técnico do La Coruña, Miguel Angel] Lotina tinha de lidar com cada jogador", declarou Filipe Luís, em 2019.
QUEDA DE TITE
Tite vinha sendo alvo de protestos dos torcedores rubro-negros. Ele já sofria pressão da torcida mesmo antes do duelo que culminou na queda da Libertadores para o Peñarol. A desclassificação tornou o clima insustentável. A vitória no fim para o Athletico-PR no final de semana não foi o suficiente para mantê-lo no cargo.
O anúncio da demissão foi feito pelo Flamengo por volta das 7h30. O treinador deixa o clube dois dias antes da semifinal da Copa do Brasil. O técnico foi amplamente xingado pela torcida no dia anterior, no Maracanã, e a diretoria já vinha cogitando a saída dele nos últimos dias. O trabalho no Flamengo foi o primeiro após ele deixar o comando da seleção brasileira. Pelo clube, conquistou apenas o Campeonato Carioca, no início do ano de maneira invicta.
O escolhido para suceder Tite no primeiro momento foi Filipe Luís, que virou treinador há menos de um ano. O ex-lateral vinha trabalhando nas categorias de base do Flamengo e se sagrou campeão mundial sub-20.

Veja Também

Veja quando serão jogos de Atlético-MG e Botafogo nas semis da Libertadores

Thiago Silva pede ajuda da torcida do Flu contra rebaixamento

Veja a convocação da Seleção Brasileira para próxima rodada das Eliminatórias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados