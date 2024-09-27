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Rumo à Glória Eterna

Veja quando serão jogos de Atlético-MG e Botafogo nas semis da Libertadores

O Atlético-MG enfrenta o River Plate no dia 22 de outubro, e Botafogo vai pegar o Peñarol no dia 23 de outubro, datas dos jogos de ida das semifinais.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 set 2024 às 17:07

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 17:07

Thiago Almada (Botafogo) e Deyverson (Atlético-MG)
Thiago Almada (Botafogo) e Deyverson (Atlético-MG) Crédito: Vítor Silva // Pedro Souza
A Conmebol divulgou, na tarde desta sexta-feira (27), as datas e horários das semifinais da Copa Libertadores. Atlético-MG e Botafogo são os clubes brasileiros envolvidos na disputa. Os times brasileiros vão disputar os primeiros jogos em casa. A partidas de volta serão nas casas de River Plate, da Argentina, e Peñarol, do Uruguai.
O Atlético-MG enfrenta o River Plate no dia 22 de outubro, na Arena MRV, às 21h30. O segundo encontro será dia 29 do mesmo mês, no Monumental, também às 21h30. O Botafogo vai pegar o Peñarol no dia 23 de outubro, no Nilton Santos, às 21h30. O novo jogo será no dia 30, no Campeón del Siglo, no mesmo horário.
Atlético-MG e Botafogo eliminaram Fluminense e São Paulo, respectivamente. O River Plate passou pelo Colo Colo, enquanto o Peñarol deixou para trás o Flamengo.

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