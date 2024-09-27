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Flamengo chega sob pipoca após eliminação, e torcedores têm conflito com PM

Flamengo chega sob pipoca após eliminação, e torcedores têm conflito com PM
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 set 2024 às 11:56

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 11:56

O desembarque do Flamengo após a eliminação na Libertadores teve pipocas, e terminou com conflito entre torcedores e policiais militares.
O Flamengo perdeu para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores
O Flamengo perdeu para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores Crédito: Alexandre Loureiro/Agif
A delegação chegou nesta madrugada, em uma área isolada do aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, e sob forte segurança, mas alguns torcedores conseguiram protestar contra o elenco, comissão técnica e diretoria.
O time rubro-negro deu adeus à competição nas quartas de final, depois de empate sem gols com o Peñarol os uruguaios venceram por 1 a 0 o jogo de ida, no Maracanã.

O QUE ACONTECEU

O Flamengo chegou nesta madrugada, em voo vindo de Montevideu. O time atuou no Campéon del Siglo.
Um grupo de torcedores foi para o saguão do aeroporto para protestar contra o time. A delegação, porém, chegou no terminal de cargas, setor que fica mais isolado.
Uma parcela dos rubro-negros conseguiu se deslocar para o local. Uma outra parte chegou logo após a saída do elenco.
Eles jogaram pipocas nos ônibus da delegação. Também houve gritos de ordem como "vamos jogar" e "isso aqui é Flamengo, po#*@".
O técnico Tite e membros da diretoria foram alvos. O presidente Rodolfo Landim e o vice de Futebol Marcos Braz foram lembrados pelos torcedores no momento de insatisfação.
Os torcedores soltaram bombas, e policiais responderam com munição de efeito moral. A ação dispersou a torcida, e PM's utilizaram viaturas para verificar a movimentação nos arredores.
O Flamengo volta a campo no domingo, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Brasileiro. A equipe está na quarta colocação do torneio, e semifinal da Copa do Brasil.

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