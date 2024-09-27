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Fase difícil

Thiago Silva pede ajuda da torcida do Flu contra rebaixamento

O zagueiro Thiago Silva recorreu às redes sociais e dispara: "Foram duas noites complicadas e o sentimento de tristeza continua"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 set 2024 às 16:53

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 16:53

Thiago Silva em jogo contra o Atlético-MG, pela Libertadores
Thiago Silva em jogo contra o Atlético-MG, pela Libertadores Crédito: Lucas Mercon
O zagueiro Thiago Silva recorreu às redes sociais nesta sexta-feira em busca de apoio na luta do Fluminense contra o rebaixamento. O defensor fez um texto comentando sobre a dor da queda na Libertadores e chamou os torcedores para ajudar o clube na luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Foram duas noites complicadas e o sentimento de tristeza continua", afirmou o jogador em referência à eliminação do clube carioca para o Atlético-MG nas quartas de final do torneio sul-americano, no meio de semana.
Na postagem, ele externou a felicidade em defender o seu clube de coração e pediu o apoio dos torcedores para ajudar a equipe carioca. Na zona de rebaixamento, o Fluminense é o 18º colocado na tabela com 27 pontos. "Aos tricolores, meu carinho e agradecimento especial e agora, mais do que nunca, precisamos de vocês. Temos 12 finais pela frente e o Fluminense é a coisa mais importante nesse momento para todos nós! Nós passaremos, mas o Fluminense ficará e desta maneira, precisamos estar juntos para tirar o clube dessa situação que não merece", diz parte da postagem.
Junto ao texto, ele colocou uma foto de jogo em preto e branco com a camisa do clube. Na imagem, ele aparece com uma fisionomia bastante séria. Aos 39 anos, o defensor voltou ao Fluminense em maio deste ano, após um hiato de 16 temporadas, para encerrar a carreira. Neste fim de semana, o Fluminense vai a campo para tentar esboçar uma reação no Brasileiro. A equipe do técnico Mano Menezes viaja até Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO, lanterna do torneio.

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