Maratona de Vitória terá dois dias de provas e estreia corrida kids em 2025

Evento espera mais de sete mil atletas em percursos de até 42km e inclui programação especial para crianças e adolescentes

Publicado em 13 de junho de 2025 às 18:25

A capital capixaba se prepara para receber a 9ª edição da Maratona de Vitória Crédito: Maratona de Vitória/Divulgação

A Capital Capixaba se prepara para receber a 9ª edição da Maratona de Vitória, que este ano vem com novidades: pela primeira vez, o evento será realizado em dois dias consecutivos, 30 e 31 de agosto, com largadas na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Outra inovação é a inclusão da Maratoninha de Vitória, voltada para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, com percursos entre 50m e 400m. >

Com mais de sete mil participantes esperados de todo o Brasil e até de outros países, a Maratona de Vitória 2025 reafirma seu espaço no calendário esportivo nacional. Os percursos variam entre 5km, 10km, 21km (meia maratona) e os tradicionais 42km da maratona completa. Além disso, o evento traz o Desafio Cidade de Vitória, em que atletas podem correr duas provas em dias diferentes, combinando 5km + 21km ou 10km + 42km.>

No sábado (30), a largada da Corrida Orla de Vitória (5km e 10km) será às 6h. Já a Maratoninha, novidade da edição, acontece a partir das 16h com largadas divididas por faixa etária. No domingo (31), será a vez dos desafios maiores: a Meia Maratona começa às 6h30, e a Maratona completa, às 5h30.>

“A corrida de rua é uma prática que só cresce no mundo. E a Maratona de Vitória confirma isso. No ano passado reunimos cerca de cinco mil corredores de todos os estados brasileiros e também de países como Alemanha, China e Estados Unidos”, destaca Bernardo Ramos, da Pace Eventos, empresa organizadora da prova.>

Inscrições e kits

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 21 de agosto — ou enquanto houver vagas — pelo site [www.maratonadevitoria.com.br]. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 180, com desconto de 50% para atletas com deficiência e maiores de 60 anos. >

Os kits dos atletas, compostos por camisa, número de peito, chip de cronometragem e sacola, serão entregues nos dias 28, 29 e 30 de agosto, das 10h às 18h, em uma tenda montada na Praça do Papa. Todos os que completarem suas provas dentro do tempo previsto receberão medalha de participação. Haverá também premiação com troféus para os melhores colocados no geral, por faixa etária e no desafio especial.>

Serviço

Maratona de Vitória 2025



Data: 30 e 31 de agosto



Local: Praça do Papa, Enseada do Suá – Vitória (ES)



Inscrições: a partir de R$ 80



Site: [www.maratonadevitoria.com.br]



