Decisivo

Com grande atuação do capixaba Didi, Franca vence Minas e empata finais da NBB

Ala-armador comandou triunfo sobre Minas em BH na final e ficou a um ponto de igualar melhor marca da carreira no NBB

Desde o início, o Franca mostrou força. A equipe controlou o placar com autoridade, chegando a abrir 19 pontos de vantagem ainda no segundo quarto. Apesar de uma reação mineira no final do primeiro tempo, o time paulista voltou do intervalo com postura dominante, especialmente na defesa, e retomou o controle absoluto da partida no terceiro período, administrando a vantagem até o fim.>