Tenista capixaba conquista primeiro título da carreira na República Dominicana

Ao lado de Lucas da Silva, Lucca Pignaton, que é natural de Vitória, faturou a taça de duplas em Santo Domingo, na República Dominicana

Lucca Pignaton, atleta capixaba, conquistou no último sábado (7) o seu primeiro título profissional de tênis na carreira. O troféu veio na chave de duplas do M25 de Santo Domingo, na República Dominicana, torneio com premiação de US$ 25 mil (aproximadamente pouco mais de R$ 139 mil), no piso duro. >