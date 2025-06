WSL

Mundial de Surfe: Brasil defende domínio em futuro palco das Olimpíadas

A segunda metade do Circuito Mundial da WSL começa nesta segunda-feira, em um lugar que traz boas lembranças ao surfe brasileiro: Lower Trestles, na Califórnia

Publicado em 9 de junho de 2025 às 10:06

Italo Ferreira briga pela liderança na WSL Crédito: Imagem: Cait Miers/WSL

Das últimas cinco vezes que o pico recebeu etapas do Tour, o Brasil venceu quatro sendo três delas as grandes finais do Mundial. Um histórico que transforma o favoritismo verde e amarelo quase em tradição por ali.>

DOMÍNIO BRASILEIRO

Trestles foi o palco da dobradinha histórica em 2017, quando Filipe Toledo venceu no masculino e Silvana Lima levou o título no feminino.>

Anos depois, já no formato do WSL Finals, que reúne os cinco melhores do ranking para decidir o campeão mundial, a pista californiana, como é chamada, virou terreno fértil para os brasileiros.>

Em 2021, Gabriel Medina foi coroado tricampeão mundial após uma atuação irretocável, com Filipe Toledo como vice e Italo Ferreira em terceiro.>

No ano seguinte, foi a vez de Filipe brilhar, batendo Italo na final e conquistando seu primeiro título.>

Em 2023, o troféu ficou novamente com Filipinho, consolidando sua supremacia no pico.>

A única derrota brasileira nesse período foi no ano passado, quando John John Florence levou o título sobre Italo. Mas mesmo essa decisão ficou marcada por polêmicas no julgamento —e não apagou o domínio construído pelos brasileiros em Trestles.>

TIME ESCALADO

Seis brasileiros entram na disputa no masculino: Yago Dora, Italo Ferreira, Alejo Muniz, Filipe Toledo, Miguel Pupo e João Chianca. No feminino, Luana Silva será a única representante do país.>

Entre os homens, os olhos se voltam naturalmente para Filipe Toledo. O bicampeão mundial conhece como poucos os segredos da onda californiana e é considerado o grande favorito do evento.>

Atual sétimo colocado no ranking, ele precisa de uma boa campanha para entrar na zona de classificação para o WSL Finals — que este ano será disputado em Fiji.>

Italo Ferreira também chega com moral. Apesar de perder a liderança do ranking em Margaret River, ele é um dos nomes mais consistentes da temporada e tem um histórico excelente em Trestles, com duas finais nos últimos anos.>

No feminino, Luana Silva chega embalada após garantir sua permanência na elite no corte do meio da temporada.>

Jovem e com boas atuações recentes, ela tenta agora buscar seu melhor resultado no ano —e, quem sabe, brigar por uma vaga entre as cinco melhores até o fim da temporada.>

