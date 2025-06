Após a interdição

Tancredão recebe basquete do Saldanha, enquanto ginásio do clube está fechado

Com o ginásio Wilson Freitas interditado pelo Crea, clube se reuniu com a Secretaria Municipal de Esportes e conseguiu essa solução para manter as atividades

Publicado em 10 de junho de 2025 às 11:20

Após a interdição do ginásio Wilson Freitas e das quadras externas do Saldanha da Gama em vistoria promovida pelo Crea, o Ginásio Tancredão, da prefeitura de Vitória, será a casa de treinamentos para as equipes do clube do Forte São João. >

Na tarde desta segunda feira (9), em reunião na Secretaria Municipal de Esportes, o secretário Rodrigo Ronchi e o diretor de basquete do clube João Elias conversaram sobre a situação e chegaram a uma solução que atende a praticamente toda a categoria de base do clube que corria o risco de ficar sem atividades.>

"O Saldanha da Gama é um patrimônio esportivo e por que não cultural da nossa cidade. O basquete uma modalidade histórica e de destaque. Então, cabe ao poder público neste momento também oferecer apoio dada dificuldades. Manter sempre forte a prática esportiva na cidade, criar e oferecer condições para seu pleno desenvolvimento tem sido marco da gestão do prefeito Pazolini. O alvirubro do Forte São João poderá manter suas categorias de base treinando em condições para sempre bem representar a cidade", declarou Ronchi.>

Reunião marcada

Por outro lado, uma reunião nesta semana entre o Secretário de Esportes da capital e o Presidente do clube Marcos Perini discutirá possibilidades para apoio e desenvolvimento das necessidades estruturais para a reabertura do espaço.>

