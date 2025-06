Capixaba

Meio-irmão de Richarlison é convocado para seleção dos Emirados Árabes e quer ir à Copa

Capixaba Álvaro Oliveira consegue naturalização e vai disputar as Eliminatórias da Ásia

Publicado em 10 de junho de 2025 às 10:02

O atacante Álvaro Oliveira cumpriu os requisitos necessários para a naturalização e foi convocado pela primeira vez para a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Meio-irmão do atacante Richarlison, do Tottenham Hotspur, o capixaba vai defender o país do Oriente Médio nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.>

Álvaro está há seis temporadas atuando no futebol dos Emirados Árabes. Neste período, o atacante defendeu o Al Ahli, Al-Fujairah SC, Dibba Al Fujairah e o Al Bataeh, seu atual clube. O capixaba celebrou a convocação e destacou a gratidão ao país pela oportunidade de disputar uma competição oficial de seleções. O jogador >

- Quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz, porque é um sonho de todo jogador poder disputar uma competição como essa, eliminatórias para uma Copa do Mundo. Sou muito grato a tudo que vivi aqui nos Emirados e por essa grande oportunidade de poder me tornar um cidadão emiradense e entrar dentro de campo para defender esse país que me deu a oportunidade de viver do meu sonho de ser jogador profissional de futebol.>

Um dos requisitos para poder defender uma seleção diferente da nacionalidade de nascimento é residir por cinco anos no país, algo que Álvaro alcançou no ano passado. O capixaba de Nova Venécia está nos Emirados desde 2019, que foi atuar pelo Shabab Al-Ahli. No Brasil, Álvaro defendeu o Dínamo de Araxá e o América Mineiro, ambos nas categorias de base.>

Com a Seleção Brasileira para a disputa do jogo das Eliminatórias Sul-Americana, o atacante Richarlison enviou um vídeo parabenizando o seu meio-irmão. Álvaro Oliveira é enteado de Antônio Andrade, pai do jogador do Tottenham.>

- Fala aí, Álvaro. Passando aqui para te desejar toda sorte do mundo e te parabenizar pela convocação. Tamo junto, Nova Venécia está em feste por você. É nós!>

Eliminatórias da Copa de 2026

A estreia de Álvaro poderá acontecer no duelo desta terça-feira, contra o Quirguistão, válido pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção emiradense já está classificada para a próxima fase de grupos, que garantirá mais duas equipes no Mundial. >

O capixaba avaliou o período de treinamento com a seleção e destacou a vontade de poder estrear.>

- Tem sido um período muito importante poder estar com os meus companheiros aqui na seleção, grandes jogadores, e tenho buscado evoluir. A expectativa é grande para uma possível estreia. Se eu entrar, vou dar o meu máximo em busca de ajudar a equipe a conquistar o resultado positivo - concluiu.>

