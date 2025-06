Folha de São Paulo

Seleção é convocada para a Copa América com Marta e Jhonson

Arthur Elias divulgou a lista nesta segunda-feira (9)

O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, convocou nesta segunda-feira (9) as jogadoras que disputarão a Copa América deste ano, no Equador -e, antes, um amistoso contra a França. A lista tem Marta, do Orlando Pride, e nomes da nova geração, como Dudinha, 19, do São Paulo, e Jhonson, 19, do Corinthians, que brilharam nos jogos recentes. Onze jogadoras atuam no Brasil, cinco, nos Estados Unidos, e sete, na Europa.>