Neymara Carvalho disputa etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding no Chile

Pentacampeã mundial representa o Brasil no Iquique Bodyboard Pro, a partir desta sexta (13), em uma das ondas mais desafiadoras do tour internacional

Publicado em 12 de junho de 2025 às 13:32

Neymara Carvalho disputa segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, no Chile Crédito: IBC / Iquique

A pentacampeã mundial Neymara Carvalho volta às competições oficiais nesta sexta-feira (13), na cidade de Iquique, no Chile. A atleta capixaba participa da segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding 2025, o Iquique Bodyboard Pro, que segue até o dia 24, na temida onda de La Punta 2 — considerada uma das mais desafiadoras do tour. >

Atual número 9 do ranking profissional da IBC (International Bodyboarding Corporation), Neymara retorna às águas chilenas animada com a retomada no circuito:>

“É o momento de retorno às competições oficiais. Estou com uma expectativa grande para o início das baterias”, afirma.>

Além do Mundial, a atleta também está competindo no Circuito Cearense nesta temporada. Neymara é patrocinada pela ArcelorMittal e conta com o apoio do Instituto Neymara Carvalho, da Secretaria de Estado do Espírito Santo (Bolsa Atleta Capixaba) e da Prefeitura de Vila Velha (Programa Bolsa Atleta).>

>

Desta vez, a capixaba viaja sem a companhia da filha, Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Junior, que se recupera de cirurgias nos ombros. “Deixar a Luna em recuperação e vir competir é muito delicado para mim como mãe. Mas é também um momento de reafirmar minha trajetória como atleta profissional. Ela está bem amparada, e eu estarei dando o meu melhor por nós duas”, destaca.>

Entre os momentos marcantes de Neymara em Iquique, está o vice-campeonato conquistado na etapa de 2002. “Aqui é minha onda favorita no tour”, revela.>

Antes do Chile, a atleta competiu na etapa de abertura do Mundial, no Marrocos, e na primeira etapa do Circuito Cearense, em Fortaleza (CE). Também participou do Slab Bodyboarding Contest 2025, no Pico D2, na Praia da Costa (Vila Velha), evento inédito no Brasil disputado em ondas que quebram sobre uma rasa bancada de corais, elevando o nível de dificuldade da competição.>

