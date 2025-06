Futebol

Seleção já define amistosos e mira bases nos EUA após garantir vaga na Copa

Classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já tem novos planos definidos

Publicado em 11 de junho de 2025 às 14:01

Seleção venceu o Paraguai, mas não convenceu Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Classificada para a Copa do Mundo, a seleção brasileira de Carlo Ancelotti já tem planos definidos de olho na preparação para o torneio que será realizado na metade do ano que vem nos Estados Unidos. A seleção tem ideia de enfrentar duas seleções asiáticas na próxima data Fifa, em outubro. O Brasil já recebeu convite do Japão e deve enfrentar a equipe em Tóquio.>

No mês seguinte, em novembro, o Brasil planeja amistosos contra duas seleções africanas. Há o desejo de que as partidas sejam realizadas na Europa, mas não há definição ainda. Em março de 2026, a seleção deve enfrentar equipes consideradas 'nível B' da Europa: seleções como Suíça, Sérvia, Ucrânia, Turquia, etc.>

Já na última data antes da Copa, em junho, o time de Ancelotti deve, enfim, duelar contra seleções consideradas nível A europeu. A escolha vai depender também do sorteio dos grupos do Mundial. Nenhum dos amistosos deve ocorrer no Brasil por questão financeiras. As partidas são comercializadas há algum tempo.>

A próxima tarefa do estafe da seleção é escolher duas bases nos Estados Unidos para treinamentos: um na costa leste e outro na costa oeste. A ideia é deixar a logística acertada para ambas e definir o planejamento após o sorteio de acordo com as cidades em que for atuar. O que já está bem avançado é a preparação prévia à Copa do Mundo: Orlando está encaminhada para receber a seleção na mesma estrutura que o Brasil utilizou na preparação para a Copa América. Faltam detalhes.>

Já o técnico Carlo Ancelotti vai tirar alguns dias de férias na Espanha após a classificação para a Copa do Mundo. O italiano, porém, viaja para os Estados Unidos para observar de perto jogos selecionados da Copa do Mundo de Clubes.>

