Futebol

Richarlison comemora volta à seleção, mas admite que foi mal

Capixaba não brilhou nos dois primeiros jogos de Carlo Ancelotti

Richarlison está feliz por voltar à seleção brasileira, apesar de admitir que não jogou bem. O atacante foi titular contra o Equador e entrou no segundo tempo diante do Paraguai. Em ambas as ocasiões, foi discreto.>