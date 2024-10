ES em destaque

Atletas capixabas batem recorde histórico nos Jogos Escolares em Recife

Delegação do Espírito Santo alcança 69 medalhas e registra a melhor participação da história na competição

É a melhor participação dos estudantes na competição, com 69 medalhas. (Jebs/Divulgação)

Os atletas-estudantes do Espírito Santo brilharam nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) Sub-14, realizados em Recife (PE), encerrados na última semana. Com 69 medalhas no total, a delegação capixaba quebrou seu recorde de conquistas desde que a competição adotou o formato atual. O desempenho incluiu 21 ouros, 20 pratas e 28 bronzes, consolidando o Estado como uma das principais forças no cenário esportivo escolar.

O resultado de 2024 superou os 49 pódios alcançados na edição anterior, realizada em Brasília (DF), onde o Espírito Santo conquistou 16 ouros, 14 pratas e 19 bronzes. O crescimento ao longo dos anos é evidente: em 2022, foram 43 medalhas, e em 2021, quando a competição foi retomada após um hiato de 17 anos, o estado obteve nove medalhas.

Destaque para o atletismo adaptado

O atletismo adaptado foi a modalidade mais vitoriosa para os capixabas, garantindo 12 medalhas (quatro ouros, quatro pratas e quatro bronzes) e o título de campeãs gerais femininas por equipe. Entre as atletas de destaque está Ana Elizia Geraldino dos Santos, estudante da Escola Estadual Professora Regina Banhos Paixão, de Linhares, que se consagrou bicampeã.

Ana Elizia conquistou quatro medalhas (dois ouros e duas pratas) em quatro provas, totalizando sete medalhas em dois anos consecutivos de JEBs. Sua performance lhe rendeu convocações para os Jogos Sul-Americanos Escolares, na Colômbia, e para a ISF Gymnasiade Sub-15, em 2025, na Sérvia. Mesmo sendo atleta paralímpica, Ana Elizia também se destaca no atletismo convencional, sendo a atual campeã dos Jogos Escolares do Espírito Santo e detentora de recordes estaduais.

Capixabas brilham nas lutas

As lutas também renderam um número expressivo de medalhas para o Espírito Santo. No wrestling, os atletas subiram ao pódio em nove ocasiões, conquistando três ouros, duas pratas e quatro bronzes. No karatê, a delegação capixaba somou uma prata e oito bronzes, enquanto no taekwondo foram oito medalhas, incluindo um ouro, três pratas e quatro bronzes. O judô completou a lista com seis medalhas (uma prata e cinco bronzes), consolidando o estado nas modalidades de combate.

Ao todo, 216 atletas representaram o Espírito Santo nos JEBs, que reuniram cerca de sete mil estudantes de todo o Brasil em 18 modalidades. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), contou com provas de atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez.

O presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquez, celebrou o resultado inédito. "É extremamente gratificante ver nossos atletas se superando ano após ano, destacando-se na maior competição escolar do país. Mais do que as medalhas, o que fica é a experiência e o aprendizado que esses estudantes estão levando, conhecendo novas culturas e pessoas de várias partes do Brasil. O esporte, sem dúvida, tem o poder de transformar vidas", afirmou.

Próxima etapa: Jogos da Juventude

Após o sucesso no Sub-14, os atletas capixabas agora voltam suas atenções para os Jogos da Juventude, na categoria juvenil (15 a 17 anos). A competição, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), será realizada em João Pessoa (PB), de 13 a 28 de novembro, e contará com 18 modalidades esportivas e a participação de cerca de quatro mil atletas de todo o país.

