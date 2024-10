"Goleiro de Boné" que já eliminou o Atlético-MG na Copa do Brasil é eleito vereador no ES

Em 2020, capixaba Wallef brilhou pelo Afogados, quando o Galo foi eliminado nos pênaltis, ainda na 2ª fase

Hoje, o Atlético-MG está a um empate das finais da Copa do Brasil 2024. Mas, há quatro anos, o Galo era eliminado ainda na segunda fase da competição nacional, pelo modesto Afogados, de Pernambuco. Algoz do time mineiro, naquele jogo, Wallef, o “Goleiro de Boné”, foi eleito vereador de um município do interior do Espírito Santo .

Na Copa do Brasil 2020, após passar na primeira fase pelo Atlético Acreano, o Afogados enfrentou o gigante Atlético-MG, no jogo único disputado no estádio Vianão, no Sertão de Pernambuco. Com grandes defesas no tempo normal, o capixaba Wallef, que atuou usando um boné, garantiu o empate, em 2 a 2, e levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o goleiro defendeu as cobranças do volante Allan e do meia Nathan, e virou o personagem da partida, após classificar o Afogados para terceira fase.