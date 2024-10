Talento

Capixaba Ryan Freire conquista ouro no Sul-Americano de Wrestling aos 15 anos

Jovem talento capixaba brilha em competição no Rio de Janeiro e sonha em integrar a seleção brasileira de wrestling

1 min de leitura min de leitura

Ryan Freire, capixaba de 15 anos, brilhou no Campeonato Sul-Americano de Wrestling, realizado no último fim de semana no ginásio da Cefan, no Rio de Janeiro. Representando o Brasil na categoria sub-15 do estilo greco-romano, o atleta de Nova Almeida, na Serra, conquistou a medalha de ouro com um desempenho impecável. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW).

Ryan Freire é medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Wrestling. ( Assessoria Raquel Lima)

Freire superou três adversários sem perder nenhum ponto, enfrentando competidores do Peru e do Brasil. Na final, ele derrotou um adversário que já havia vencido duas semanas antes no Campeonato Brasileiro, em Cuiabá. A preparação do jovem foi intensa, com treinos em Guarapari sob a orientação dos professores Vinícius e Roger, além de sua rotina de judô e jiu-jitsu no Centro de Luta Bravos, em Nova Almeida.

"Quero agradecer a toda a equipe do clube capixaba, meus treinadores do Centro de Lutas Bravos, em Nova Almeida, e aos meus patrocinadores, além da minha família que sempre me apoia", declarou Ryan após a vitória.

Além de sua trajetória promissora no wrestling, Ryan Freire é multicampeão em competições de judô e jiu-jitsu. Com o sonho de integrar a seleção brasileira, o jovem destaca-se pela técnica e dedicação que demonstra em cada torneio, representando um futuro promissor para o esporte no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta