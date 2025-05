Jogos Universitários

Modalidades coletivas e judô movimentam o fim de semana no Junes 2025

Campeões garantem vaga nos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em Natal (RN), em outubro

Neste fim de semana, tem início a disputa das modalidades coletivas dos Jogos Universitários do Espírito Santo (Junes) 2025. A principal competição universitária do Estado reúne cerca de 600 atletas de 16 instituições de ensino superior em 14 modalidades.>

No sábado (24), a bola rola logo cedo, com dez partidas distribuídas entre futsal, vôlei, basquete e handebol. Os jogos acontecem na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória, com entrada gratuita. >

O vôlei será a primeira modalidade a entrar em quadra, a partir das 8h, com destaque para o clássico feminino entre Multivix e UVV. Ainda pela manhã, o público poderá acompanhar também os confrontos do handebol. À tarde, será a vez do futsal e do basquete animarem a torcida.>