Mariana Gesteira dedica prata no Mundial a diretor do Álvares Cabral que morreu após AVC

A nadadora homenageou o amigo Rogério Marins, ex-atleta e diretor de esportes aquáticos do Álvares. Marins era marido da ex-apresentadora de TV Cláudia Gregório e faleceu nesta quarta-feira (24)

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:01

Rogério Marins, Mariana Gesteira e Leonardo Miglinas Crédito: Leonardo Miglinas/Arquivo pessoal

Atleta do Álvares Cabral, Mariana Gesteira, de 30 anos, levou a prata na prova dos 100 metros livre classe S9 do Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que acontece em Singapura. Ao comemorar a conquista, Mariana homenageou o ex-atleta campeão mundial de remo Rogério Marins, que faleceu nesta quarta-feira (24).

“Tô muito feliz e emocionada. É o meu melhor tempo da vida, e com um tanto de folga, quase meio segundo, uma marca que a gente vinha perseguindo há um tempo, então saiu e eu fiquei muito feliz. Eu queria muito dedicar a um amigo que perdi hoje. É muito triste ter acontecido isso, mas se a gente puder de alguma forma levar alegria para essa família, isso me consola. Então essa medalha vai para o Marins e para a família dele”, disse Mariana.

Além de campeão mundial e campeão brasileiro, Marins era vice-presidente do Conselho Deliberativo e atual diretor de esportes aquáticos do Clube Álvares Cabral, onde a equipe de Mariana treina em Vitória. Marins era casado há mais de 30 anos com Claudia Gregório, ícone da TV no Espírito Santo, ex-apresentadora do Jornal do Campo, da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo. Ele deixa três filhos com a jornalista.

Rogério Marins, ao lado da esposa, Cláudia Gregório, e dos filhos Crédito: Divulgação/TV Gazeta

Desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no dia 18 de setembro, Rogério Marins ficou internado em coma não induzido, irreversível no Hospital Unimed Vitória. A família do ex-atleta confirmou a morte dele na tarde desta quarta, após a conclusão do protocolo de morte encefálica.

O técnico da equipe paralímpica do Álvares Cabral, que acompanha Mariana na competição, Leonardo Miglinas, falou sobre como receberam a notícia da morte do amigo e da relação de proximidade que tinham, e afirmou que todo o campeonato mundial vai ser competido em homenagem ao amigo.



“Eu tô arrasado. Ele era um cara sensacional. Não estavam querendo me falar, mas com a confirmação da morte cerebral, eu acordei com a notícia, chorei muito e falei com a Mari, ela gosta muito dele também. Rogério ajudou muito a gente, a equipe paralímpica teve uma ajuda muito grande dele. Foi a principal pessoa apoiadora, um grande incentivador”, lamentou o técnico.

