34ª Dez Milhas Garoto: veja as alterações no trânsito em Vitória e Vila Velha

Tradicional prova será neste domingo (28), a partir das 6h30, com saída de Camburi e chegada na fábrica da Garoto

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:49

33° Dez Milhas Garoto
33° Dez Milhas Garoto Crédito: Ricardo Medeiros

A 34ª edição da Dez Milhas Garoto acontece neste domingo (28) e vai reunir 17 mil atletas. A corrida, que tem largada na Praia de Camburi, em Vitória, com chegada em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha. Por isso, alterações no trânsito estão previstas para as duas cidades. Haverá interdições parciais e totais em diversas vias estratégicas ao longo do percurso. Além disso, haverá reforços no transporte público e alternativas de mobilidade urbana.

As interdições começam às 3h na Praia de Camburi, com a montagem da estrutura do evento. Durante a corrida, alguns trechos terão bloqueio total, com liberação gradual conforme os atletas avançam. Um ponto de atenção é a Terceira Ponte, que terá o sentido Vitória para Vila Velha totalmente interditado das 5h30 às 10h. O sentido oposto, Vila Velha → Vitória, permanecerá aberto, permitindo a circulação de veículos.

Vias interditadas 

Vitória

  • Av. Dante Michelini
  • Av. Saturnino de Brito
  • Av. Américo Buaiz
  • Av. Nossa Senhora dos Navegantes
  • Rua Clóvis Machado
  • Terceira Ponte (sentido Vitória - Vila Velha)

Vila Velha

  • Alça de acesso à Terceira Ponte
  • Rua Erotildes Penna Medina
  • Av. Antônio Gil Veloso
  • Rua Castelo Branco
  • Rua Cabo Aylson Simões
  • Rua Henrique Moscoso
  • Rua Maria Amália
  • Av. Jerônimo Monteiro
  • Trecho final no bairro Glória, próximo à fábrica da Garoto

Operação Especial do Aquaviário e mobilidade 

Para atender à demanda esperada, o sistema aquaviário realizará uma operação especial. As barcas iniciarão suas atividades às 5h, conectando Prainha (Vila Velha), Praça do Papa (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica). Essa medida visa oferecer mais opções de transporte e reduzir o fluxo de veículos nas vias interditadas.

Os moradores e motoristas são orientados a planejar seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, optar pelo transporte público ou alternativas, minimizando congestionamentos e os impactos na mobilidade urbana.

