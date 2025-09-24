34ª Dez Milhas Garoto: veja as alterações no trânsito em Vitória e Vila Velha

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:49
A 34ª edição da Dez Milhas Garoto acontece neste domingo (28) e vai reunir 17 mil atletas. A corrida, que tem largada na Praia de Camburi, em Vitória, com chegada em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha. Por isso, alterações no trânsito estão previstas para as duas cidades. Haverá interdições parciais e totais em diversas vias estratégicas ao longo do percurso. Além disso, haverá reforços no transporte público e alternativas de mobilidade urbana.
As interdições começam às 3h na Praia de Camburi, com a montagem da estrutura do evento. Durante a corrida, alguns trechos terão bloqueio total, com liberação gradual conforme os atletas avançam. Um ponto de atenção é a Terceira Ponte, que terá o sentido Vitória para Vila Velha totalmente interditado das 5h30 às 10h. O sentido oposto, Vila Velha → Vitória, permanecerá aberto, permitindo a circulação de veículos.
Vitória
Vila Velha
Para atender à demanda esperada, o sistema aquaviário realizará uma operação especial. As barcas iniciarão suas atividades às 5h, conectando Prainha (Vila Velha), Praça do Papa (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica). Essa medida visa oferecer mais opções de transporte e reduzir o fluxo de veículos nas vias interditadas.
Os moradores e motoristas são orientados a planejar seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, optar pelo transporte público ou alternativas, minimizando congestionamentos e os impactos na mobilidade urbana.
