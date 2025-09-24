Atenção

34ª Dez Milhas Garoto: veja as alterações no trânsito em Vitória e Vila Velha

Tradicional prova será neste domingo (28), a partir das 6h30, com saída de Camburi e chegada na fábrica da Garoto

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:49

33° Dez Milhas Garoto Crédito: Ricardo Medeiros

A 34ª edição da Dez Milhas Garoto acontece neste domingo (28) e vai reunir 17 mil atletas. A corrida, que tem largada na Praia de Camburi, em Vitória, com chegada em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha. Por isso, alterações no trânsito estão previstas para as duas cidades. Haverá interdições parciais e totais em diversas vias estratégicas ao longo do percurso. Além disso, haverá reforços no transporte público e alternativas de mobilidade urbana.

As interdições começam às 3h na Praia de Camburi, com a montagem da estrutura do evento. Durante a corrida, alguns trechos terão bloqueio total, com liberação gradual conforme os atletas avançam. Um ponto de atenção é a Terceira Ponte, que terá o sentido Vitória para Vila Velha totalmente interditado das 5h30 às 10h. O sentido oposto, Vila Velha → Vitória, permanecerá aberto, permitindo a circulação de veículos.

Vias interditadas

Vitória

Av. Dante Michelini

Av. Saturnino de Brito

Av. Américo Buaiz

Av. Nossa Senhora dos Navegantes

Rua Clóvis Machado

Terceira Ponte (sentido Vitória - Vila Velha)

Vila Velha

Alça de acesso à Terceira Ponte

Rua Erotildes Penna Medina

Av. Antônio Gil Veloso

Rua Castelo Branco

Rua Cabo Aylson Simões

Rua Henrique Moscoso

Rua Maria Amália

Av. Jerônimo Monteiro

Trecho final no bairro Glória, próximo à fábrica da Garoto

Operação Especial do Aquaviário e mobilidade

Para atender à demanda esperada, o sistema aquaviário realizará uma operação especial. As barcas iniciarão suas atividades às 5h, conectando Prainha (Vila Velha), Praça do Papa (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica). Essa medida visa oferecer mais opções de transporte e reduzir o fluxo de veículos nas vias interditadas.

Os moradores e motoristas são orientados a planejar seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, optar pelo transporte público ou alternativas, minimizando congestionamentos e os impactos na mobilidade urbana.

