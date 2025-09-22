Home
Gabrielzinho bate recorde e Brasil tem mais 6 pódios na natação paralímpica

O Brasil conquistou mais seis medalhas no segundo dia do Mundial de natação paralímpica, somando mais quatro pratas e dois bronzes

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:32

29.08.2024 - Gabriel Araujo - Jogos Paralimpicos Paris 2024 - Natação . Foto: Wander Roberto/CPB. @wanderimagem
Gabriel Araújo, o Gabrielzinho Crédito: Wander Roberto/CPB

O Brasil conquistou mais seis medalhas no segundo dia do Mundial de natação paralímpica com quatro pratas e dois bronzes, e viu Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, bater recorde mundial. No dia de abertura do torneio, a delegação já tinha ido ao pódio seis vezes, com dois ouros, uma prata e três bronzes.

Gabrielzinho quebrou o recorde mundial dos 150m medley para a classe S2 (comprometimento físico-motor) ao completar o percurso em 3min16s26. A melhor marca anterior já era dele, 3min22s25, registrados na etapa de Barcelona do World Series, em março deste ano. A prova, porém, era os 150m medley para a classe SM3, nadadores com limitações menores, e Gabrielzinho ficou em quinto.

"Esta é uma prova diferente, em que eu vim para tumultuar mesmo, porque temos de aproveitar todas as oportunidades. Na minha classe, S2, eu imponho minha posição. Aqui, se eu estiver no lugar certo, na hora certa, posso pegar algo bom. De qualquer forma, é bom para quebrar o gelo e estou muito feliz com meu resultado", disse o nadador.

O país tem, até o momento, 12 medalhas: dois ouros, cinco pratas e cinco bronzes, e está na sétima colocação no quadro de medalhas. A liderança é da Itália, (6 ouros, 4 pratas e 5 bronzes), seguida pela China (6 ouros e 1 prata) e pela Grã-Bretanha (5 ouros, 5 pratas e 6 bronzes).

