Em São Paulo

Capixaba termina ultramaratona de 211 quilômetros em segundo lugar

André Cribari correu por 24 horas e completou pela segunda vez a Ultramaratona Indaiatuba

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:07

André Cribari completa a Ultramaratona Indaiatuba Crédito: Arquivo pessoal

O capixaba André Cribari completou mais uma corrida de longa distância e conquistou mais um resultado significativo na carreira no último final de semana. No sábado (20), o corredor participou da Ultramaratona Indaiatuba, em São Paulo, uma prova de 24 horas de duração.

André percorreu um total de 211km, conquistando o 2º lugar geral da competição, que consiste em um trajeto onde os atletas se desafiam o físico e o mental, e percorrem uma pista de atletismo de 400 metros das 6h do sábado até 6h do domingo. e vence quem correr a maior quilometragem no período de 24 horas.

"Esse tipo de prova leva ao limite físico extremo, além de estar bem treinado, é necessário estar com a mente equilibrada, para suportar tudo que essa distância impõe ao corpo e mente, mas cruzar a linha de chegada faz todo esforço e dedicação valer a pena", disse André, que agora detém o novo recorde capixaba de ultramaratonas deste modelo.

Atleta amador, André vem desafiando os próprios limites e conquistando feitos impressionantes no mundo do esporte há cerca de uma década, se dedicando mais da metade deste período a provas de longa distância, sendo esta a segunda vez que disputa a prova Indaiatuba. Em fevereiro de 2024, o atleta completou às 24h com um percurso de 206 km, ficando também com o segundo lugar geral.

"Na ultramaratona a constância de treinos é fundamental. Para uma prova longa assim é realizado um ciclo mais intenso de 3 meses, onde eu preciso conciliar os treinos com a vida profissional e familiar. É onde entra a disciplina para poder cumprir o que está planejando", contou o corredor.

Agora, o atleta capixaba pretende concluir em janeiro, pela segunda vez, a Ultramaratona Brazil 135, uma das corridas mais tradicionais do país. A prova consiste em 240 quilômetros com 7500 de altimetria na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta