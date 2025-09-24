Orgulho

Mariana Gesteira ganha prata no Mundial Paralímpico de Natação

A atleta do Álvares Cabral bateu a melhor marca da carreira nos 100m livres classe S9 (classe para pessoas com comprometimento físico-motor)

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:29

Mariana Gesteira e seu técnico Léo Miglinas Crédito: Marcello Zambrana/CPB

Atleta do Álvares Cabral, Mariana Gesteira, de 30 anos, estreou com pódio no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que acontece em Singapura. A nadadora radicada no Espírito Santo levou a prata na prova dos 100 metros livre classe S9 (classe para pessoas com comprometimento físico-motor), com o tempo 1'01"64, melhor marca da carreira.

“Estou muito feliz e emocionada, é o meu melhor tempo da vida, e com um tanto de folga, quase meio segundo, uma marca que a gente vinha perseguindo há um tempo, então saiu e eu fiquei muito feliz", disse a nadadora, que foi bronze na mesma prova nas Paralimpíadas de Paris-2024.

Mariana nasceu com Síndrome de Arnold-Chiari, uma má-formação do sistema nervoso central que afeta a coordenação e equilíbrio e, com o seu resultado, o Brasil chegou a 23ª medalha nesta edição, e ela ainda vai nadar os 50m livres, modalidade na qual é a atual campeã do mundo, e os 100m costas.

O Mundial de Natação Paralímpica acontece de dois em dois anos, e é a competição mais importante do mundo depois dos Jogos Paralímpicos. A edição de Singapura 2025 começou no último domingo (21) e vai até o próximo dia 27.

