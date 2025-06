Tênis

João Fonseca vence na estreia e fatura R$ 740 mil em Wimbledon

O brasileiro estreou vencendo o Jacob Fearnley

O brasileiro estreou batendo Jacob Fearnley no Grand Slam inglês. Ele derrotou o tenista local em 3 sets diretos, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6(5) em partida de 2h, e garantiu pelo menos 99 mil libras esterlinas (R$741 mil, na coração atual) por avançar à segunda rodada em Wimbledon.>

Ao avançar, ele confirmou que receberá ao menos a premiação dada aos eliminados no segundo confronto. As premiações no tênis são pagas rodada a rodada. A vitória rendeu 33 mil libras esterlinas (R$ 247 mil) a mais no bônus pela participação no torneio. Caso fosse eliminado, ele ganharia 66 mil libras esterlinas (R$ 494 mil).>