Com raízes no ES, Bella Nascimento é uma das armas do Brasil na Americup

Filha de capixaba, a jogadora nasceu nos Estados Unidos e foi destaque no último amistoso do Brasil antes da Americup, contra o Canadá

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:58

Bella Nascimento na vitória do Brasil sobre o Canadá Crédito: Marcos Aurélio / FotoBasquete

Às portas para a Copa América Feminina de Basquete, que acontece entre os dias 28 de junho e 6 de julho, a Seleção brasileira definiu as 12 convocadas que irão representar o país um dia após a vitória no amistoso contra o Canadá, no último domingo (22), e Isabella Nascimento, atleta com raízes capixabas, está garantida na competição depois de anotar 20 pontos e terminar como cestinha da partida.>

Filha de mãe capixaba, Bella é uma armadora de 22 anos, e nasceu em solo estadunidense, mais precisamente em Boston. "Eu visitava o Espírito Santo a cada dois anos para ver minha família, quando estava de férias da escola. Comecei no basquete quando tinha uns 6 ou 7 anos, jogando em uma liga feminina na minha cidade e me apaixonei pelo esporte. Depois disso, joguei pelo resto da minha vida, durante o ensino fundamental, o ensino médio e depois a faculdade", disse a atleta.>

Mesmo atuando por toda a vida no basquete norte-americano, a jogadora escolheu defender as cores do Brasil, e chega à Seleção como campeã da CAA, conferência do basquete universitário, e MVP da final com uma atuação imponente de 33 pontos e 11 rebotes, na vitória de William & Mary sobre Campbell por 66 a 63.>

Convocação para a Seleção

"É realmente ótimo, era um grande sonho meu e estou super feliz e me sentindo abençoada por isso ter se tornado realidade. Agradeço a Deus por esta oportunidade e vou aproveitá-la ao máximo", afirmou a armadora quando perguntada sobre a chance de vestir a camisa da Seleção no torneio continental. >

>

Esta é a segunda vez que a jogadora é chamada para representar o Brasil, sendo a primeira em uma competição oficial como a Copa América. Na primeira oportunidade, no Tour Brasil na WNBA, Isabella entrou em quadra contra o Chicago Sky e o Indiana Fever, quando terminou os amistosos com 3 pontos e 4 rebotes, e 5 pontos e 2 rebotes, respectivamente, com uma minutagem média de cerca de 11 minutos.>

"Minha expectativa é vencer, claro. Quero causar impacto no time e nos ajudar a vencer de todas as maneiras possíveis. Seja fazendo cestas, encontrando a pessoa livre, roubando a bola, fazendo o passe extra. Queremos jogar duro e dar tudo de mim em quadra em todos os jogos", disse Bella.

>

O Brasil defenderá o título da Americup feminina 2025, que será disputada em Santiago, capital do Chile em sua 18ª edição. A competição irá reunir as 10 melhores seleções das Américas, e o Brasil está no Grupo A, com Canadá, Argentina, República Dominicana e El Salvador. Na outra chave estão Estados Unidos, Porto Rico, Chile, Colômbia e México, e as quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.>

