Basquete

Depois de título do NBB, Didi Louzada fecha com o time japonês

Capixaba, que foi campeão da liga nacional com o Sesi Franca, vai jogar pelo Sunrockers Shibuya

Publicado em 24 de junho de 2025 às 15:42

Didi Louzada fecha com Sunrockers Shibuya Crédito: Sesi Franca

Após ser campeão do NBB 2024/25 com o Sesi Franca e eleito MVP das Finais, Didi Louzada, natural de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, assinou um novo contrato e vai defender as cores do Sunrockers Shibuya, do Japão, na próxima temporada.>

"Didi é um jogador com excelente defesa, que utiliza sua capacidade atlética, bem como alta capacidade defensiva, podendo defender múltiplas posições. Ele também pode contribuir significativamente para o time em termos de pontuação”, escreveu o Sunrockers Shibuya em seu site oficial no anúncio do atleta.>

No NBB 2024/25, Didi registrou média de 15,6 pontos por jogo, com um aproveitamento de 38,6% nos arremessos do perímetro, além de 4,3 rebotes e 2,4 assistências para 15,3 de eficiência. Na série diante do KTO Minas, o ala elevou o nível, fechando com médias de 20 pontos, 5,5 rebotes e 2,7 assistências para 20 de eficiência. No jogo do título, ele conseguiu um duplo-duplo com 13 pontos e 10 rebotes, conquistando o prêmio de MVP das Finais.>

No post de despedida, o Sesi Franca agradeceu ao jogador. “Didi jogou muita bola essa temporada e foi peça fundamental na nossa caminhada até o histórico tetracampeonato do NBB. Cria do Sesi Franca, revelado nas nossas categorias de base para o mundo, Didi voltou para casa, vestiu o manto com orgulho e fez história: campeão Paulista e campeão do NBB. Agora, chegou a hora de novos voos. A gente só deseja o melhor nessa nova etapa da sua carreira. O mundo é seu, Didi. Obrigado por tudo! Aqui sempre será sua casa”.

>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta