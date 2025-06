Promissor

Talento capixaba na marcha atlética, Davi Gabriel mira o Sul-Americano Sub-20

inspirado por Caio Bonfim, capixaba conquistou recentemente a medalha de prata no Brasileiro Sub-18 de Atletismo e agora quer mais

Publicado em 21 de junho de 2025 às 15:00

A prata consolida uma trajetória de crescimento. Em 2024, Davi foi campeão brasileiro Sub-18 na mesma prova, em Recife. Crédito: Gustavo Alves/CBAT

Inspirado por Caio Bonfim, medalhista olímpico e referência da marcha atlética no Brasil, o capixaba Davi Gabriel Bastos, de 17 anos, começa a escrever sua história no esporte e sonhar com voos mais altos. Davi conquistou no dia 8 de junho a medalha de prata nos 10.000 metros da marcha atlética no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18, realizado em São Paulo. O resultado garantiu o primeiro pódio do Espírito Santo na competição nacional deste ano e elevou a confiança para lutar por uma vaga no Campeonato Sul-Americano Sub-20, previsto para este ano no Uruguai.>

A prata consolidou uma trajetória de crescimento. Em 2024, Davi foi campeão brasileiro sub-18 na mesma prova, em Recife. E agora, o foco está no Sul-Americano. “O campeão de cada prova do Brasileiro Sub-20 será convocado para o Sul-Americano. Meu objetivo é ser campeão e garantir essa vaga”, projeta o capixaba, que, mesmo ainda pertencendo à categoria sub-18, já ocupa a segunda colocação no ranking nacional sub-20.>

Inspiração em Caio Bonfim e o crescimento da marcha no Brasil

O crescimento da marcha atlética no Brasil tem em Caio Bonfim sua principal referência. Medalhista olímpico nos Jogos de Paris 2024, o brasiliense é a grande inspiração de Davi. “O Caio é minha maior inspiração. É muito bom ver a marcha atlética sendo reconhecida. Hoje as provas têm 20, 30 atletas, coisa que não existia antes. É lindo de ver”, destaca o jovem capixaba.>

Curiosamente, a paixão de Davi pela modalidade começou de forma despretensiosa. Em sua primeira participação nacional, ele foi para competir nos 800 metros rasos, mas um momento de brincadeira mudou seu caminho. “Na praia, comecei a imitar a marcha atlética, só de brincadeira. Meu treinador, Diogo, viu e disse que eu ia competir na marcha. Desde então, não parei mais”, relembra.>

Treinador como pilar da caminhada

O técnico Diogo Mello, ex-marchador, tem papel fundamental na formação de Davi. “Ele acreditou em mim, me motivou, me ensinou e me puxou a orelha quando precisei. Ele sabe o que fala e sempre me dá os melhores conselhos. Sem ele, nada disso seria possível”, reconhece o atleta.>

Davi Gabriel e seu treinador Diogo Mello Crédito: Gustavo Alves/CBAT

Agora, com o Brasileiro Sub-20 marcado para setembro, novamente em Recife, Davi já iniciou um novo ciclo de treinos. “Começa tudo do zero outra vez: persistência, trabalho duro e cabeça erguida. Quero chegar pronto e mostrar tudo o que treinamos.” Finalizou o jovem.>

