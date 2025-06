Nova geração

Capixaba faz história: Brasil conquista primeiras medalhas no Mundial de GR

Amanda Manente faz parte do conjunto juvenil que subiu duas vezes ao pódio na Bulgária

Publicado em 23 de junho de 2025 às 19:23

Amanda Manente (ao centro), medalhista histórica do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica, ao lado das companheiras de seleção. Crédito: Foto: Simone Ferraro/CBG

O Brasil escreveu um novo capítulo na história da ginástica rítmica ao conquistar, pela primeira vez, medalhas em um Campeonato Mundial da modalidade. E entre as protagonistas desse feito histórico está a capixaba Amanda Manente, de apenas 13 anos, integrante da Seleção Brasileira Juvenil na disputa ao lado de Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz.>

A competição foi realizada no último fim de semana, em Sófia, na Bulgária. No sábado (21), o conjunto brasileiro garantiu a medalha de prata na disputa geral, ficando atrás apenas das donas da casa. No domingo (22), o grupo voltou ao pódio, novamente com a prata, na prova dos cinco arcos.>

Na classificação geral, o Brasil somou 48.900 pontos na combinação das séries mista e simples. O ouro ficou com a Bulgária (49.900), enquanto a Ucrânia fechou o pódio com 48.400 pontos. Já na prova dos cinco arcos, o Brasil somou 25.350 pontos, sendo superado novamente pela Bulgária (26.600). Estônia e Itália dividiram o bronze com 25.100.>

Além das medalhas, o conjunto brasileiro ainda foi reconhecido com um prêmio especial concedido pelo Comitê Técnico da Federação Internacional de Ginástica (FIG): o título de equipe mais sincronizada da competição.>

Amanda faz parte de uma geração que vem mudando o patamar da modalidade no Brasil. A ginasta começou a carreira em Vitória, pelo projeto social Campeões de Futuro, da Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), e atualmente treina no Ginásio de Ginástica do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, também na Capital Capixaba.>

Convocada para a seleção no início de 2025, Amanda se juntou às colegas Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz nos treinamentos em Aracaju (SE), sede da seleção brasileira de GR.>

O Mundial não foi o único grande resultado de Amanda neste ano. Em maio, ela também brilhou no Campeonato Pan-Americano Juvenil, com direito a três medalhas: ouro no geral e duas pratas nas disputas de arco e maças.>

