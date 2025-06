Começou

Brasil tenta manter hegemonia histórica no Mundial de Surfe em casa

As últimas seis edições da etapa nacional foram vencidas por surfistas brasileiros. No feminino, Brasil não vence em casa há 25 anos

O palco é o mesmo, a torcida também. E os números não deixam dúvidas: surfar em casa tem feito toda a diferença para os brasileiros no Mundial de Surfe. A partir deste domingo (22), a elite da WSL entra na água para a nona etapa da temporada, em Saquarema (RJ), com um histórico recente que não dá margem para dúvidas: o Brasil venceu as últimas seis edições da etapa nacional e chega embalado para tentar ampliar essa hegemonia. >

Favoritos

Italo Ferreira, campeão olímpico e mundial, aparece em quarto e quer garantir de vez sua vaga no WSL Finals, que acontece em Fiji. Já Filipe Toledo, rei das etapas brasileiras, campeão também em 2015, está em oitavo, mas seu histórico no Brasil o coloca automaticamente na lista dos favoritos.>

Decisão se aproxima

A etapa de Saquarema é a antepenúltima da temporada regular e, portanto, importante para quem quer estar entre os cinco mais bem colocados do ano e disputar o título mundial no Finals, em setembro. >

Jejum histórico no feminino

Se no masculino o Brasil coleciona conquistas em casa, o cenário do feminino é bem diferente. A única vitória brasileira em etapas da elite no país aconteceu há 25 anos, com Andrea Lopes, em 1999. Desde então, o país não conseguiu repetir o feito.

>