João Fonseca sobe posições e alcança melhor ranking da sua carreira

Jovem de 18 anos vai aparecer em 54º no ranking mundial na segunda-feira, a melhor posição de um tenista do país desde 2017; com marca

Publicado em 27 de junho de 2025 às 14:31

João Fonseca alcançará sua melhor posição da carreira no ranking mundial de tênis.>

João Fonseca em Eastbourne Crédito: Reuters/Paul Childs

João Fonseca ganha três lugares e aparecerá no 54º lugar do ranking. Esse será o melhor posto de um brasileiro desde Thomaz Bellucci em 2017.>

João subirá posições mesmo com a derrota nas oitavas de final do ATP de Eastbourne, na Inglaterra. Ele venceu o belga Zizou Bergs na estreia e perdeu para o americano Taylor Fritz, número 5 do mundo.>

O próximo desafio é o Grand Slam de Wimbledon a partir de segunda-feira. O inglês Jacob Fearnley será o adversário.>

