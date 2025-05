Tênis de Mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam à 3ª rodada do Mundial

Os brasileiros venceram na disputa de simples e avançaram à terceira rodada do Mundial de Tênis de Mesa em Doha

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi voltaram a vencer nesta terça-feira na disputa de simples e avançaram à terceira rodada do Mundial de Tênis de Mesa em Doha (Catar). Em boa fase, o carioca, número 3 do mundo, aplicou 4 sets a 0 no tunisiano Wassim Essid (124º no ranking), com parciais de 1/5, 11/3, 11/5 e 11/4. Nesta quarta (21), Calderano enfrentará o cazaque Kirill Gerassimenko (59º) por uma vaga nas oitavas de final.>