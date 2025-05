Futebol de Areia

Mundial Sub-20 de Beach Soccer deve acontecer no ES, em setembro

Competição que está encaminhada para acontecer na Praia de Camburi terá a presença de Barcelona e Real Madrid

O Espírito Santo está muito perto de ser confirmado como o palco do Campeonato Mundial de Clubes Sub-20 de Beach Soccer, entre os dias 7 e 21 de setembro, que contará com a presença de times da elite do futebol mundial, como Barcelona e Real Madrid.>