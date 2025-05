Não deu

Brasil vive pesadelo no surfe com eliminados e rebaixados na Austrália

O Brasil viveu um verdadeiro pesadelo nesta terça-feira (20) em Margaret River, na Austrália

Publicado em 20 de maio de 2025 às 15:09

O Brasil viveu um verdadeiro pesadelo nesta terça-feira (20) em Margaret River, na Austrália. No segundo dia de competições, marcado por ondas de até cinco metros, o surfe brasileiro sofreu eliminações duras e rebaixamentos dolorosos.>

Italo Ferreira e Filipe Toledo caíram no round de 32 Crédito: Imagem: Cait Miers/WSL

Italo Ferreira e Filipe Toledo caíram no round de 32, e quatro surfistas brasileiros tiveram suas quedas para o Challenger Series confirmadas.>

ELIMINAÇÕES AMARGAS

Líder do ranking mundial, Italo Ferreira se despediu logo no round de 32. O potiguar somou 12,87 pontos e foi superado pelo australiano Jacob Willcox, que venceu com 15,00. >

Com o 17º lugar, Italo fecha a perna australiana com mais um resultado decepcionante e ainda corre o risco de perder a liderança do ranking, já que pelo menos três adversários ainda vivos na etapa podem ultrapassá-lo.>

>

Filipe Toledo também caiu cedo. Campeão da última etapa, em Gold Coast, o atual bicampeão mundial teve dificuldades para encontrar boas ondas em uma bateria irregular do mar e acabou derrotado pelo havaiano Jackson Bunch, por 9,13 a 7,56.>

Outro nome forte eliminado foi Yago Dora. Vice-líder do ranking, Yago fez a melhor nota da bateria (7,67), mas não conseguiu encontrar uma segunda onda de peso e terminou com um somatório de 11,30. Melhor para o australiano Mikey McDonagh, que avançou com 12,77.>

Alejo Muniz também deu adeus à etapa, mas ainda tem chances matemáticas de seguir na elite. Atual 20º do ranking os 22 primeiros se mantêm, ele agora depende de outros resultados para definir seu futuro.>

BRASILEIROS REBAIXADOS

O saldo negativo ficou ainda mais pesado com o rebaixamento de quatro surfistas brasileiros. Deivid Silva caiu logo na repescagem, enquanto Samuel Pupo e Ian Gouveia foram eliminados no round de 32, perdendo para Jake Marshall e Barron Mamiya, respectivamente.>

Edgard Groggia, que já chegou à Austrália na lanterna do ranking, também foi derrotado —por Jordy Smith— e confirmou sua queda para o Challenger. Em sua primeira temporada na elite, Groggia não conseguiu mostrar seu melhor surfe.>

PUPO, CHIANCA E LUANA

Os únicos representantes do Brasil que avançaram no masculino foram Miguel Pupo e João Chianca. Miguel derrotou o australiano George Pittar por 15,27 a 11,83 e agora enfrenta Leonardo Fioravanti nas oitavas de final.>

Chumbinho, por sua vez, superou Matthew McGillivray por 13,93 a 10,87 e terá pela frente justamente Willcox, algoz de Italo.>

No feminino, Luana Silva segue viva. Única brasileira na elite, ela encara a canadense Erin Brooks nas oitavas de final. Luana ocupa atualmente a nona posição no ranking, e apenas as dez primeiras garantem vaga na elite para a segunda metade da temporada.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta