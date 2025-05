Na telinha

Saiba onde assistir aos jogos da Copa do Brasil desta terça-feira (20)

Jogos da competição começam a movimentar a semana com duelos decisivos e transmissão em TV fechada e streaming

Nesta terça-feira (20), a Copa do Brasil entra em sua fase decisiva com os jogos de volta da terceira fase. Quatro partidas movimentam a noite dos torcedores brasileiros, todas com transmissão ao vivo por canais de TV por assinatura e plataformas de streaming. >