Super Open 2025 coloriu o céu de Alfredo Chaves com evento de voo livre

Competição reuniu 140 pilotos do Brasil e do exterior e marcou etapa nacional e estadual do esporte

Publicado em 20 de maio de 2025 às 11:35

O céu de Alfredo Chaves ganhou cores e adrenalina no último fim de semana Crédito: Fotos: Arthur Oliveira

O céu de Alfredo Chaves ganhou cores e adrenalina no último fim de semana com a realização do Super Open 2025, evento que reuniu 140 pilotos de parapente do Brasil e de outros países. A competição foi válida pela primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente Classe Sport e pela segunda etapa do Campeonato Capixaba de Voo Livre. >

O Super Open 2025 foi reconhecido como evento pré-PWC (Paragliding World Cup) pela Associação da Copa do Mundo de Parapente, o que credencia Alfredo Chaves a sediar uma futura etapa do circuito mundial.>

Entre os destaques da etapa nacional, subiram ao pódio o capixaba Murilo Kifer Xavier, Deonir Spancerski (PR) e Flavio Lyszkowski Pinheiro (RS). Já no Campeonato Capixaba, os três primeiros colocados foram Eduardo Machado Baldi, Murilo Kifer Xavier e Rogerio Vaz da Silva, representando associações locais de voo livre. >

Com uma premiação total de R$ 20 mil, o Super Open 2025 teve apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves. As provas aconteceram na rampa de voo livre da Vila de Cachoeira Alta, uma das mais procuradas do Espírito Santo por suas condições ideais para o esporte.>

Premiação do Super Open 2025 Crédito: Arthur Oliveira

Segundo o organizador Rodolpho Cavalini, o evento superou expectativas, mesmo com os desafios causados pelas chuvas, e fortaleceu a imagem do Espírito Santo no cenário do voo livre. “Encerramos com conquistas importantes, consolidando Alfredo Chaves como referência nacional e internacional”, afirmou. >

A terceira e última etapa do Campeonato Capixaba será realizada entre os dias 3 e 5 de outubro, no município de Baixo Guandu, no noroeste do Estado.>

