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Para sempre

Ginastas capixabas eternizam ida ao Japão com tatuagem dos arcos olímpicos

Déborah Medrado e Geovanna Santos tatuaram o símbolo maior dos Jogos e compartilharam o resultado nas redes sociais. Elas integram a seleção permanente de ginástica rítmica do Brasil

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 20:57

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

16 ago 2021 às 20:57
Olimpíadas
Déborah Medrado e Geovanna Santos tatuara os anéis olímpicos no braço Crédito: Arquivo pessoal
A ginástica rítmica voltou sem medalha dos Jogos Olímpicos do Japão, mas os dias e a convivência na vila olímpica em Tóquio não serão esquecidos pelas ginastas capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos. Enquanto curtem os (poucos) dias de folga no Espírito Santo antes de retornarem à rotina de treinos, a dupla marcou na pele a experiência que tiveram do outro lado do mundo.

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Juntas, elas tatuaram os anéis olímpicos, símbolo maior de uma olimpíada, e fizeram questão de compartilharem com os seguidores. Coube a tatuadora Thamires Trindade a missão de eternizar na pele das atletas os cinco arcos que simbolizam os cinco continentes entrelaçados.
Déborah e Geovanna integram a seleção permanente de ginástica rítmica brasileira, que treina em Teresina, capital do Piauí. No Japão, o quinteto do Brasil não avançou à final e acabou na 12ª colocação.

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