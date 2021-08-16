Ginastas capixabas eternizam ida ao Japão com tatuagem dos arcos olímpicos

A ginástica rítmica voltou sem medalha dos Jogos Olímpicos do Japão, mas os dias e a convivência na vila olímpica em Tóquio não serão esquecidos pelas ginastas capixabas Déborah Medrado e Geovanna Santos. Enquanto curtem os (poucos) dias de folga no Espírito Santo antes de retornarem à rotina de treinos, a dupla marcou na pele a experiência que tiveram do outro lado do mundo.
Juntas, elas tatuaram os anéis olímpicos, símbolo maior de uma olimpíada, e fizeram questão de compartilharem com os seguidores. Coube a tatuadora Thamires Trindade a missão de eternizar na pele das atletas os cinco arcos que simbolizam os cinco continentes entrelaçados.
Déborah e Geovanna integram a seleção permanente de ginástica rítmica brasileira, que treina em Teresina, capital do Piauí. No Japão, o quinteto do Brasil não avançou à final e acabou na 12ª colocação.