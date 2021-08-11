Não há tempo para descanso, mas há muito espaço para comemoração na vida do capixaba Richarlison. O atleta, campeão olímpico no último fim de semana, já retomou a rotina de treinos no Everton-ING e foi recebido com festa pelos companheiros de clube. O camisa 10 da seleção brasileira em Tóquio ainda não teve tempo de visitar o Espírito Santo. Com o início da temporada no futebol europeu, o capixaba promete dar "110% pelo clube e pelos fãs" após o bicampeonato do Brasil no futebol.
Nas redes sociais, o clube inglês escreveu: "Bem-vindo de volta, Richy". As fotos mostram que o capixaba não sai de perto da medalha de ouro.
Richarlison agradeceu o que chamou de "melhor recepção que poderia ter na volta para casa". No texto, ele ainda fez questão de dizer "obrigado" pela liberação do clube para a disputa das Olimpíadas de Tóquio. Antes disso, o capixaba também esteve presente no vice-campeonato na Copa América.
Capixaba Richarlison é recebido com festa no Everton após ouro em Tóquio
"Obrigado por permitir que eu realizasse meu sonho, Everton. É por esse tipo de carinho que eu sempre vou dar 110% por esse clube e por nossos torcedores"
RESULTADOS DOS CAPIXABAS EM TÓQUIO
A única medalha de ouro do Espírito Santo nos Jogos de Tóquio foi conquistada pelo atacante Richarlison, que subiu ao lugar mais alto do pódio depois que a Seleção Brasileira venceu a Espanha por 2 a 1, na prorrogação para chegar ao bicampeonato Olímpico.
Outros oito capixabas estiveram em Tóquio, mas não conseguiram o mesmo sucesso. No vôlei de praia, Alison Cerutti e Bruno Schmidt, com as respectivas duplas, perderam na fase de eliminatórias. Alexandra Nascimento e Vinícius Teixeira, que representaram o Estado nas seleções feminina e masculina de handebol também não tiveram êxito.
Paulo André, do atletismo, não conseguiu tempo necessário para a disputa das finais nas competições. Déborah Medrado e Geovanna Santos, da ginástica rítmica, não se classificaram para a fase seguinte. O capixaba naturalizado libanês, Nacif Elias, foi eliminado na fase inicial do Judô.