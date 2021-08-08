Veja os medalhistas do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco anos depois de competir em casa, o Brasil obteve do outro lado do mundo, nos Jogos de Tóquio, seu recorde de medalhas em uma única edição olímpica.
No total, a delegação brasileira encerrou a participação no Japão com 21 pódios. Foram sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze.
Na Rio-2016, recorde brasileiro até então, o país teve a mesma quantidade de ouros e pratas, mas ficou com dois bronzes a menos.
Na madrugada deste domingo (8), o Brasil perdeu a chance de superar também o número de medalhas douradas. A seleção brasileira de vôlei feminino foi derrotada pelos Estados Unidos e ficou em segundo lugar. Antes, a boxeadora Beatriz Ferreira ficou com a prata ao perder a luta para a irlandesa Kellie Harrington na categoria peso leve, até 60 kg.
Com dois pódios a mais que a última edição dos Jogos, a campanha brasileira no Japão foi impulsionada pela entrada de novas modalidades no programa olímpico, como o surfe e o skate. Com o calendário mais inchado, Tóquio distribuiu 11% mais pódios do que no Rio --houve também as estreias da escalada e do caratê, mas o Brasil não teve representantes nesses esportes.
O surfista Italo Ferreiro conquistou o ouro, e os skatistas Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, na modalidade street, e Pedro Barros, no park, ficaram com a prata.
Sem as quatro medalhas do surfe e do skate, o Brasil teria somado 17 medalhas no total, ou seja, duas medalhas a menos (ou 10,6%) que o conquistado na Rio-2016.
O salto, portanto, é considerado positivo uma vez que, em geral, após sediar o evento, os países caem em número de medalhas nas Olimpíadas seguintes, ainda que fiquem em um patamar mais alto do que antes de receber as competições em seu próprio território.
MEDALHAS BRASILEIRAS NOS JOGOS DE TÓQUIO-2020
Total: 21
7 ouros
Italo Ferreira - surfe
Martine Grael e Kahena Kunze - vela
Rebeca Andrade - ginástica artística (salto)
Ana Marcela Cunha - maratona aquática
Isaquias Queiroz - canoagem velocidade
Hebert Conceição - boxe
Futebol masculino
6 pratas
Vôlei feminino
Bia Ferreira - boxe
Kelvin Hoefler - skate street
Rayssa Leal - skate street
Pedro Barros - skate park
Rebeca Andrade - ginástica artística (individual geral)
8 bronzes
Mayra Aguiar - judô
Daniel Cargnin - judô
Thiago Braz - salto com vara
Alison dos Santos - 400 m com barreiras
Bruno Fratus - natação (50 m livre)
Fernando Scheffer - natação (200 m livre)
Laura Pigossi e Luisa Stefani - tênis
Abner Teixeira - boxe
MEDALHAS BRASILEIRAS NOS JOGOS DO RIO-2016
Total: 19
7 de ouro
Vôlei masculino
Futebol masculino
Rafaela Silva - judô
Thiago Braz - salto com vara
Martine Grael e Kahena Kunze - vela
Alison e Bruno - vôlei de praia
Robson Conceição - boxe
6 de prata
Isaquias Queiroz - canoagem velocidade
Isaquias Queiroz e Erlon de Souza - canoagem velocidade
Ágatha e Bárbara - vôlei de praia
Arthur Zanetti - ginástica artística (argolas)
Diego Hypólito - ginástica artística (solo)
Felipe Wu - tiro esportivo
6 de bronze
Mayra Aguiar - judô
Rafael Silva - judô
Arthur Nory - ginástica artística (solo)
Poliana Okimoto - maratona aquática
Isaquias Queiroz - canoagem velocidade
Maicon Siqueira - taekwondo